Ceylan, consciente de que no puede vivir sin Han, se arma de valor y le pregunta si quiere pasar el resto de su vida con ella: “¿Me harías el gran honor de casarte conmigo?”

Tras unos instantes de incómodo silencio, Han le ha contestado a Ceylan, algo que ella no se podía imaginar: “Lo siento, pero no puedo”.

Ceylan, muy asombrada, no entiende que Han le haya dicho que no quiere casarse con ella. Sabe perfectamente que está enamorado de ella y que precisamente no es un hombre que tenga miedo al matrimonio y por es quiere saber la verdadera razón.

Han le dice a Ceylan que no puede prometerle días bueno y que se siente como en el cuento de ‘la Bella y la Bestia’: “Siento que voy a arrastrarte a mi propia oscuridad para que no puedas ver mi fealdad en las sombras”.

“Tú no eres una bestia, Han. Eres un cobarde”, le dice Ceylan que sigue pensando que Han no le está diciendo la verdad.

“Tengo miedo de ser feliz” y le vuelve a decir no quiere que se vuelva a repetir todo el daño que le hizo en el pasado.

“Lo que quiero proteger, lo rompo”, mientras Ceylan, que, a pesar de todo quiere seguir luchando por su amor, se queda totalmente hundida.

¿Será este el fin definitivo de su relación?