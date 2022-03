Han, desconcertado ante la vuelta de su ex novia: Ceylan

Aunque parecía que Han no quería saber nada sobre su ex, al final él ha ido a verla a su casa después de que su hermana Safiye le contara que la joven había llamado varias veces.

Pero cuando estaba a punto de tocar el telefonillo, se ha encontrado con el actual novio de Ceylan y se ha arrepentido de lo que estaba a punto de hacer.

El joven ha huido de allí, mientras su ex le miraba desde la ventana de su casa.

Pero Han se ha quedado tocado con "la vuelta" de Ceylan. "¿Por qué me has llamado?", se pregunta Han a sí mismo sin entender la actitud de su ex que ahora parece tener un nuevo novio: "Quédate con él y aléjate de mí".

Han sigue dándole vueltas e intenta entender por qué Ceylan está intentando volver a ponerse en contacto con él: "¿Él es ahora tu nueva víctima?", mientras argumenta que seguro que Ceylan deja a su nuevo novio cuando más daño pueda hacerle porque eso le divierte.

Es entonces cuando de entre la pared, saca una caja con una pulsera y una nota de su ex: "Lo siento no puedo hacerlo. Perdóname. Ceylan".

El joven coge la pulsera mientras dice que no va a esconderla más: "Su sitio es ese, la basura".

¿Estará resentido por lo que pasó entre ellos en el pasado?", "¿Por qué Ceylan quiere volver ahora a la vida de Han? "