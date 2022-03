Gülben le confiesa a su hermana que el fantasma de Hasibe le persigue también a ella: "Esta vez no me va a arruinar la vida"

Safiye por fin se ha despertado tras el fuerte ataque de locura que sufrió en casa de Esat cuando descubrió que la familia política de Gülben no quiere que su hermana se case con él.

Cuando Safiye se despierta, Gülben se encuentra su lado y le pregunta si se arrepiente de lo ocurrido a lo que le responde que sí y le pide que le perdone: “Lo estropeé todo, hermana”.

Además, Safiye le pide que, si tiene algo que decirle que se lo diga sin miedo, pero Gülben le responde que no tiene nada que decirle y que está harta de estar siempre lamentándose por todo.

Gülben le cuenta que hablará con Esat, pero que no va a disculparse con nadie y le revela una importante confesión: “Ahora mamá me persigue a mí”, haciendo referencia que el fantasma de Hasibe también ahora le atormenta a ella.

“No importa cuántas desgracias me ocurran, pero mamá no volverá a perseguirme”, y le dice a una Safiye, que se queda sin palabras ante lo que está escuchando, que hará lo que haga falta para buscar una solución a ese problema: “No voy a hacer lo que has hecho tú”.

Gülben, hundida, le dice que si pierde la cabeza no será por culpa de su madre: “Esta vez no me va a arruinar la vida”.