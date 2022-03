El enfrentamiento más duro entre Gülben y Safiye: "No pienso ser como tú. Por eso, te perdono"

Gülben no puede estar más emocionada. Está muy orgullosa de haber conseguido ir a terapia y está muy animada a seguir intentándolo: “Me he sentido como si por primera vez en mi vida alguien me hubiera escuchado de verdad”, le cuenta a Safiye.

Pero Safiye no parece estar muy contenta de lo que su hermana ha logrado por sí misma y le molesta que no confíe en ella: “Tu hermana nunca te escucha, ¿verdad?

“Te perdono”, le dice Gülben a Safiye con lágrimas en los ojos, por todo lo que le hizo sufrir y le confiesa que no le guardará rencor como ella y su madre: “Yo elijo no ser como tú”.

¿Qué hará Safiye a partir de ahora?