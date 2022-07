Ceylan no está dispuesta a renunciar a su sueño de ser madre: "No me queda mucho tiempo, Han"

Ceylan está dispuesta a todo para tener un bebé. En su última conversación con Han, la joven le confesó su deseo de madre y que quería que él fuese el padre de sus hijos.

Pero además le dijo que cree que no podrá tener hijos de forma natural por lo que es probable que tenga que someterse a un tratamiento y para eso tienen que estar casados.

Ceylan no quiere perder más tiempo en empezar su tratamiento, pero a Han no parece importarle: “No me quedan muchas posibilidades de ser madre”.

Además, la joven le echa en cara a Han que cree que está huyendo y que empieza a dudar de si de verdad quiere casarse con ella y formar una familia.