La historia de una traición: Volkan y su doble vida en 'Infiel'

El final de ‘Infiel’ está a la vuelta de la esquina y durante todo este tiempo sus protagonistas, como es el caso de Volkan, han cambiado mucho.

Desde el principio conocimos su peor versión. Quizás también tendría su lado bueno, pero desde el principio nos lo presentaron como “el infiel” de esta historia.

Su mundo parecía sacado de un cuento: Vivía feliz con Asya, su mujer, y su hijo, pero todo era un espejismo. Mantenía una doble vida con Derin, una mujer mucho más joven que él.

Desde el principio fuimos testigos de esa traición, pero Asya le puso las cartas de su doble juego sobre la mesa y le dejó en evidencia delante de los padres de Derin desvelando que su marido le estaba siendo infiel con su hija y que además...¡estaba embarazada de él!

Tras varios desencuentros y discusiones, Asya decidió divorciarse de él y le dejó prácticamente sin nada. Entonces, Volkan decidió irse lejos de Tekirdağ y empezar una nueva vida con Derin y el bebé que estaban esperando, pero dos años después volvieron a casa. Volkan regresó como un triunfador, pero, lleno de rencor y con un objetivo claro: Que Asya pagase por todo lo que él decía que había sufrido por su culpa.

Poco a poco fuimos descubriendo cómo esa rabia no era real y que Volkan estaba luchando contra sí mismo para no aceptar la realidad: no había olvidado a Asya.

Volkan no iba a casa de su ex para visitar a su hijo, iba a pasar tiempo con Asya porque echaba de menos la vida que decidió un día dejar a un lado para siempre.

Volkan se dio cuenta que quería recuperar a Asya, pero que ya era demasiado tarde. Ella hacía mucho tiempo que pasó página y no había vuelta atrás.

Entonces empezaron los problemas. Volkan comenzó a enfrentarse a todos los amigos de Asya con los que creía que podía llegar tener algo mientras su relación con Derin iba cada vez peor y hasta se planteó pedirle el divorcio.

Pero todo cambió cuando Derin le contó a Volkan que estaba embarazada de nuevo. A partir de ese momento, el empresario creyó que había perdido a Asya para siempre y decidió esperar, por petición de Derin, a que el bebé naciese para divorciarse oficialmente de ella. Lo que no se podía imaginar es que Derin le estaba engañando con un falso embarazo y que le estaba ocultando que había perdido al bebé.

Tras descubrir la gran mentira de Derin, Volkan estaba más dispuesto que nunca a volver a recuperar a Asya, pero un nuevo obstáculo se interpuso en su camino: Asya y Derin cayeron con el coche por un acantilado y, como consecuencia, Derin se quedó paralítica o eso creía él. Nada más lejos de la realidad, de nuevo, todo era un truco de Derin para retener al arquitecto a su lado por pena.

Cuando se dio cuenta del juego sucio de Derin, Volkan decidió dar el paso de divorciarse mientras no podía ocultar al ver a Asya con Aras, su nueva pareja.

Así empezó su particular lucha con el único objetivo que Asya dejase a Aras. Derin mientras tanto intentaba recuperar a volkan y este, aunque se resistía, acabó teniendo un desliz con la que todavía era su mujer.

Volkan empezó así un peligroso juego a dos bandas con las dos mujeres más importantes de su vida hasta que Gönül entró en escena. La madre de Derin le propuso administrar toda la fortuna de Haluk, tras su muerte, a cambio de que siguiese al lado de su hija.

Tiempo después de que Asya decidiera no irse a Londres junto a Aras comenzó un plan de venganza para que todos los que algún día le hicieron daño, pagasen por ello. Volkan fue su primera víctima. La joven le hizo creer que volvía a sentir algo por él y fue poco a poco acercándose a él de nuevo.

Y de nuevo, Volkan volvió a jugar a su juego favorito: a dos bandas. El joven empezó a creerse que podía volver con Asya mientras consideraba que no podía dejar a Derin porque así perdería toda su fortuna y su buena posición económica que mantenía gracias a ella.

Asya, dentro de su venganza, le dijo a Volkan que tenía que divorciarse de Derin. Tras varios intentos, idas y venidas, encuentros y desencuentros fue Asya la que le dijo a la joven los planes de Volkan. Derin, en un ataque de locura con solo pensar que Asya y Volkan podrían volver a estar juntos, lo apuñaló directamente en el corazón.

Afortunadamente pudo sobrevivir a este terrible incidente. Entonces fue directo a Derin a confesarle que realmente de quién estaba enamorado es de Asya y, aunque era la primera vez que decía la verdad, Derin no quiso creerle. Además, justo en ese momento, vino la policía para detenerlo por todo el dinero que había robado.

¿Finalmente irá Volkan a la cárcel?, ¿Probará de su propia medicina por su traición?

