Volkan, con el corazón en la mano, se sincera más que nunca con Asya: "Quería decirte, por última vez, que te amo y que siempre te amaré"

Volkan no puede más. Está desesperado porque Asya no quiere ni escucharle y entonces Selçuk le aconseja que no insista más, que mejor no haga nada y que si verdaderamente lo ama, ella volverá junto a él.

Entonces, Volkan decide, aunque sea por última vez, contarle a Asya todo lo que siente y le promete que nunca más volverá.

Volkan comienza su discurso confesándole que se arrepiente de todo lo que ha pasado y que es consciente de que ha arruinado la vida de Asya y de Derin.

Volkan, con el corazón en la mano, recuerda sus comienzos con Asya y le confiesa que tuvo que adaptarse a sus normas y entonces se perdió, a lo que la doctora le hace una pregunta muy directa: “¿Esas normas son las que te hicieron ser infiel”?

El joven le responde que no y le confiesa que fue muy feliz con ella, pero que era infeliz con la vida que llevaban: “Tener una mujer fuerte como tú en la que apoyarme ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida”.

Asya, por su parte, le recrimina el daño que le ha hecho y parece sentirse cómoda con las palabras de Volkan.

Volkan va más allá y le confiesa que lo que vivió con Derin fue una aventura y que jamás pensó en separarse de Asya: “Mi amor por ti no acabará nunca. Es irrompible”, pero ella le responde que después de todo lo que ha hecho, el amor ha perdido su sentido.

Pero Volkan insiste y le dice que sigue profundamente enamorado de ella y que lo que más pena le da es que ella nunca ha creído en que él está arrepentido de su infidelidad.

Entonces, Volkan le dice a una Asya, que se ha quedado sin palabras y por momentos está más sorprendida, que por fin ha entendido que le causa infelicidad y que, por eso, nunca más volverá a molestarla.

Antes de irse, Volkan le confiesa a Asya que quiere decirle una cosa por última vez: “Te amo y siempre te amaré”.

