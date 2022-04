Asya y Ali dicen adiós a Estambul para volver a casa: ¡Regresan a Tekirdağ!

Ali no está pasando por su mejor momento. Está sufriendo bullying en su colegio de Estambul desde que se fueron a vivir allí tras el accidente en el que Asya casi pierde la vida, y por eso, no quiere vivir en ese lugar.

Cuando Volkan y Asya, rotos de dolor, descubren el vídeo dónde ven los abusos que su hijo está sufriendo, deciden hablar con él para intentar buscar una solución a su problema.

“Siempre vamos a estar a tu lado”, le dice Asya a Ali, mostrándole todo su cariño y diciéndole a su hijo que no él no tiene la culpa de nada y que no tiene que avergonzarse de lo sucedido.

Volkan le dice que buscarán otro colegio en Estambul y que “lo superaremos juntos”, pero Ali, que culpa a su padre de todo lo que le ha ocurrido a su madre, no quiere ni escucharlo.

El adolescente se va corriendo y entonces Asya le dice a Volkan que ella sabe lo que su hijo necesita.

Ali le cuenta que quería solucionar el problema por sí mismo y que no quería decírselo porque sabe lo feliz que es ella ahora en Estambul.

Asya, que le dice que ojalá se lo hubiera contado todo desde el principio, le insiste en que ella es feliz en cualquier lugar y que por eso van a dejar Estambul: “Vamos a volver aquí”, ante la sorpresa de Ali que no puede ocultar su felicidad y le da un emotivo abrazo.

Al que no parece hacerle tanta gracia que Asya y Ali vuelvan a Tekirdağ es a Volkan que ya había iniciado los trámites para vender su casa con Derin y mudarse a Estambul.

¿Qué hará ahora?