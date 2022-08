Aras, totalmente hundido tras la decisión de Asya: "No me iré contigo en este momento de mi vida"

Tras solucionar todos sus problemas con la policía y demostrar que ella no cometió ninguna negligencia está dispuesta en marcharse a Londres, pero en el último momento aparece Ipek y le trunca todos sus planes.

Ipek, amenazada por Gönül que quiere evitar que Asya no se vaya para que no sea feliz con Aras en el extranjero, le dice que Ali lo está pasando muy mal por culpa de Derin. La joven le hace la vida imposible.

La doctora, entonces, decide suspender su viaje y se lo comunica a Aras, el cuál intenta que Asya cambie de opinión y le dice que seguro que en algún momento Ali cambia de opinión.

Aras le dice que está cansado de todo, pero lo que Asya no se imaginaba es la confesión que estaba a punto de revelarle. El joven le cuenta que le confesó a Selçuk que su padre se tocó el corazón cuando le estaba a punto de darle el infarto que acabó con su vida, pero que en ningún momento pensó que podría llegar a morir.

Asya, que se queda sin palabras al escuchar lo que Aras acaba de decirle, le dice que no entiende cómo pudo dejarlo así ya que, si hubiera dicho algo, Haluk podría está vivo: “Eres un asesino”.

Asya entonces toma una importante decisión y le dice a Aras no ve nada sano comenzar una nueva vida juntos y que ya no tiene ninguna esperanza: “No me iré contigo en este momento de mi vida”.

¿Se habrá acabado su relación para siempre?