Ali decide irse a vivir con Volkan tras saber que Asya y Aras planean casarse

Asya ha decidido darle una nueva oportunidad al amor y vuelve con Aras. Además, la joven vuelve a ponerse el anillo de compromiso y acepta casarse con Aras, aunque de momento esa boda tendrá que esperar. La doctora primero tiene que solucionar, entre otras cosas, sus problemas con Ali y que este acepte su relación con Aras.

Asya se lo cuenta Ali y le pide a su hijo, que, igual que aceptó la relación de Volkan y Derin, ahora también lo haga con ella y Aras.

Aunque Asya cree que Ali por fin ha empezado a aceptar esta nueva situación, lo cierto es que nada es lo que parece. Al día siguiente, la doctora descubre que Ali se ha ido de casa y que le ha dejado una nota: “Dado que ya has elegido, no me verás más. Espero que merezca la pena haber renunciado a tu propio hijo".

Mientras Asya se queda muy preocupada preguntándose dónde está Ali, Volkan está viendo toda la escena desde su móvil. ¿Desde cuándo vigila lo que hace?

La doctora llama a Volkan y entonces descubre que su hijo se ha ido a vivir con su exmarido. Asya intenta hablar con Ali, pero él no quiere hablar con ella.

Entonces Asya y Volkan protagonizan una fuerte discusión en la que Asya le echa en cara a Volkan que manipula continuamente a su hijo mientras él, muerto de celos, le dice que le desea mucha suerte “con el tío ese”, refiriéndose a Aras.