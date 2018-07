Así es 'Imperium'

Galba es un hombre poderoso y respetado en Roma. Cuenta con el apoyo de los senadores más importantes, encabezados por el senador Quinto… y por ello le han encargado una última campaña; acabar con la resistencia de Numancia. Galba parte hacia Numancia convencido de su victoria y de que eso le otorgará, a su regreso, el reconocimiento definitivo. Un año más tarde, Galba regresa de la campaña numantina derrotado, humillado… Los hispanos han acabado con su ejército y Galba ha perdido su honor y, sobre todo, su poder en Roma. Y no ha sido casual; alguien le ha traicionado. Pero Galba no piensa rendirse; su familia, los Sulpicio, ha de volver a ocupar el lugar que merece en Roma, y para ello está dispuesto a hacer cualquier cosa… Incluso empezar una nueva guerra con aquellos que le han hecho caer… No sabe que un error de su pasado le persigue. Un error que tiene nombre de mujer… Cora. Una mujer capaz de hacer lo que sea para salvar a su padre, Tiberio, el senador que se atrevió a enfrentarse a Galba. Un hombre empeñado ahora en recuperar la gloria perdida y controlar toda Roma.

Punto de partida de la historia

Ha pasado el tiempo. Las historias vividas en tierras hispanas, la lucha contra Viriato y sus hispanos, quedan ya muy atrás para Galba. Asentado de nuevo en Roma, el pretor vuelve a ostentar una posición de prestigio y fuerza en la urbe, capital del mundo conocido… en ese momento el Senado le reclama de nuevo para que encabece a las legiones una vez más. Numancia será su destino.

Un año después comienza nuestra historia…

Galba regresa de la campaña en Numancia, pero lo hace derrotado, humillado… Los hispanos han acabado con su ejército y Galba ha perdido su cargo y su honor. Lo único que ansía es regresar a casa y descansar. Pero la situación que encuentra al llegar es de todo menos feliz.

Octavio, el hermano menor de Galba, le recibe en la domus familiar. Su familia, los Sulpicio, han perdido todo su dinero y han caído en desgracia tras descubrirse la derrota de Galba en Hispania. Nadie hace negocios con ellos, su nombre se ha visto desacreditado y su fama, destruida. Pero eso no es todo… Cuando Galba pregunta por Claudia, por su hijo recién nacido… el resto de su familia le informa de una terrible verdad: ya no están con ellos. Liberada de su matrimonio con Galba, Quinto convenció a Claudia para que se casara con ella, y se quedó con toda su fortuna, con su hijo… con su vida. Galba va a casa de Quinto, que le recibe ahora como el marido de Claudia y el padre de un niño de tres años: Cayo. Galba le acusa de haberle traicionado, de haberle enviado a Numancia a una derrota segura para hacerle caer en desgracia. Quinto no sólo no lo niega, sino que además se burla del ex cónsul, humillándole y echándole de su casa por la fuerza.

Galba clama venganza: no se detendrá hasta acabar con Quinto y con Claudia. Pero Quinto, lejos del pretor honrado que fue, se ha convertido en un hombre despiadado, uno de los senadores más poderosos y peligrosos de Roma. Galba nunca se ha enfrentado a un enemigo tan terrible, pero hará lo que sea para derrotarle… la lucha por la supremacía ha comenzado. Sólo hay sitio para uno de los dos en Roma.