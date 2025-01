Álex se derrumba con su padre y confiesa que ha atropellado a un joven: “Lo he matado”

Al caerse su teléfono móvil en el coche, Álex se despistó unos segundos de la carretera y atropelló a un motorista. Aunque en un momento se acercó para ver si podía ayudarle, al pensar que se estaba muriendo le entró el miedo y se dio a la fuga.

Martín Romero se da cuenta de que a su hijo le pasa algo e intenta hablar con él. Álex confiesa, entre lágrimas, que ha tenido un accidente y que ha chocado con un motorista. Cuando su padre le pregunta cómo está el chico, Álex se derrumba todavía más y es claro: “Está muerto”.

El juez Romero no da crédito a lo que le está contando su hijo, pero, en lugar de cabrearse con él, intenta consolarlo al verlo tan afectado. Sin embargo, al darse cuenta de que Álex no ha actuado correctamente y no ha llamado al 112, su cara cambia por completo.

“No podía respirar”, intenta explicarle un Álex todavía muerto de miedo a su padre. Martín está completamente bloqueado, pero sabe que su hijo debe rectificar y contarles a las autoridades lo que ha pasado. ¿Qué pasará con Álex ahora?