En el último capítulo de ‘Hermanos’: ¡Las mentiras de Sengül y Akif, al descubierto! ¿Cuáles serán las consecuencias?

Las rupturas han sido protagonistas en el último capítulo de ‘Hermanos’. La pillada a Akif y Suzan ha desencadenado una serie de acontecimientos que han terminado salpicando a todo el entorno de los Eren. Además, Sengül ha tenido un descuido y su mentira tiene los días contados. ¡Vamos a repasarlo todo para no dejarnos atrás ningún detalle!

Doruk estalló contra su padre cuando descubrió que había engañado a su madre con Suzan. Al llegar a casa, el hijo de Akif le contó a su madre, no sólo que le había sido infiel con ella, cosa que ya sabía, sino que los había visto juntos en la casa de verano. Nebahat le recriminó a Akif lo desleal que había sido con ella y no quiso escuchar sus explicaciones. ¡No quería seguir conviviendo con él bajo el mismo techo! ¿Será esta la separación definitiva entre los padres de Doruk?

Después de que Asiye le contase a Ömer lo que había ocurrido en el cumpleaños de Berk, el joven Eren fue a casa de Suzan a pedirle explicaciones. ¡Quería saber a qué se referían Akif y ella con que se sentían responsables de la muerte de su madre! Ella le explicó que Hatice había abandonado la casa de verano muy alterada aquel día y que creía que si no llegasen a estar allí, ella quizás estuviese viva. ¡Pero Ömer no creyó sus explicaciones!

Resul se quedó destrozado al descubrir que Suzan y Akif tenían una relación. Cuando le preguntó a su secretaria por ello, ella intentó explicarle que esa historia era pasada, pero el padre de Berk no la creyó. ¡Creía que seguían juntos! Suzan estaba harta de que siempre dudase de ella y le dijo que no iba a perder más el tiempo intentando convencerlo. ¡No quería iniciar una relación con alguien que no confiaba en ella!

En el colegio Ataman, Ayla se presentó como nuevo miembro del equipo. Todos se quedaron sorprendidos, incluso su hijo, quién no tenía ni idea de las intenciones de su madre. Además, aprovechó la ocasión para apartar a Asiye para hablar y advertirle que no podría volver al colegio sin el uniforme completo. ¡A la joven se le había quemado la falda y no tenía dinero para comprar otra! ¿La conseguirá?

El que se llevó una gran sorpresa fue Orhan. Cuando Sengül salió a pasear con Emel, se encontró a un hombre que trabajaba en el mercado al que le debía dinero y le dijo que se acordaba perfectamente de eso. ¡Su marido lo estaba escuchando todo! Ahora Orhan ya sabe que Sengül ha estado ocultando que ha recuperado la memoria. ¿Qué hará al respecto? ¿La echará de casa o le seguirá la corriente?

Para compensar el desastroso cumpleaños que había tenido, Aybike le preparó una romántica sorpresa a Berk en el colegio. La joven se presentó en la cafetería con un pastel con una vela y con un regalo para su novio… ¡Una bufanda que ella misma le había hecho! ¡A Berk se le caía la baba! No podía estarle más agradecido a Aybike por tener esos detalles con él, y más, sabiendo lo que a ella le cuesta sacar su lado más romántico. ¡Cómo nos gusta ver así a #AyBer!

La vida de los Eren en el colegio vuelve a complicarse y las nuevas rupturas de los padres de algunos de los alumnos del Ataman, acabarán salpicando a todos. ¿Lo volverán a intentar Resul y Suzan?, ¿Qué hará Akif?, ¿Echará Orhan a Sengül de casa ahora que ha descubierto la verdad? ¡No te pierdas el próximo capítulo!