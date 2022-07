Esto es todo lo que ha pasado en el último capítulo de ‘Hermanos’: Noche de secretos y grandes confesiones

El último capítulo de ‘Hermanos’ nos ha dejado con la boca abierta. Muchos secretos y confesiones que todavía no esperábamos oír han salido a luz y han revolucionado la vida de los protagonistas.

Ömer, al ver que Harika ha pintado la cara a su hermana Asiye y que no para de hacerle la vida imposible, decide pararle los pies.

El joven está dispuesto todo y decide publicar el vídeo que grabó Aybike en el Harika se ve cómo está robando en una tienda de ropa. A pesar de los gritos de Harika suplicando a Ömer que no lo haga, el joven está a punto de publicar el vídeo cuando de repente llega Kadir para impedirlo.

El mayor de los Eren, le dice que no puede hacerle nada a Harika porque si no perderá su beca, pero en realidad la está protegiendo porque Harika es hermana de Ömer y no quiere que su hermano pueda arrepentirse en un fututo de lo que ha hecho. ¿Le contará la verdad y le dirá que fue adoptado por sus padres cuando era un bebé y que su verdadera madre es Suzan?

Ömer está cada vez más ilusionado con Melisa. El joven cada vez está más seguro de que la joven le manda señales continuamente y decide confesarle a su hermano lo que está empezando a sentir por ella: "Me gusta mucho".

Kadir, que no se sabe ni donde meterse ante sus palabras, no puede disimular su cara de sorpresa.

¿Cómo se tomará Kadir está confesión por parte de su hermano? , ¿Estará él también empezando a sentir algo por Melisa?

Melisa no puede reprimir más sus sentimientos. Después varios acercamientos, primero con Ömer y después con Kadir, parece que ya ha tomado una decisión: ¡Está enamorada de Kadir y se atreve a decírselo a la cara!

Después de que Kadir le haya pedido un tiempo, al enterarse que a su hermano le gusta Melisa, la joven no ha dudado más y le ha confesado todos sus sentimientos. En ese momento ha llegado Ömer interrumpiendo el momento. ¿Lo habrá escuchado todo?

Akif va a hablar con Suzan después de que ella anunciase que quiere divorciarse de Kenan. Ella, cansada de la situación no puede esperar más y le cuenta toda la verdad dejando a Akif sin palabras.

"¿Vas a tener un hijo mío, ¿y qué?", le dice Akif que no entiende que vaya a seguir adelante con el embarazo y Suzan se va de allí muy moleta con su actitud. ¿Qué pasará a partir de ahora con su relación?

Ya no hay vuelta atrás. Suzan ya no tiene nada que perder y tras escuchar que Akif es un hombre ejemplar por parte de Nebahar, la mujer explota y le cuenta lo que en unos meses ya no podrá disimular: "Estoy embarazada".

Suzan va más allá y le confiesa que ese bebé que está esperando...¡es de Akif! ¿Cómo reaccionará Akif cuando se entere?

Parece que el mundo de Akif está a punto de venirse abajo. Nebahat ya sabe que Suzan está embarazada y que el padre del bebé no es otro que..¡Akif! La mujer no aguanta más y se enfrenta a su marido y le dice que quiere el divorcio.

Nebahat no puede más con la situación y le dice que no puede creerse que le haya sido infiel y menos con su mejor amiga. ¿Qué hará ahora Akif?