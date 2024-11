¡Detrás de las cámaras! Así han vivido los actores de Hermanos la grabación de los últimos capítulos

Tras cuatro temporadas en emisión, Hermanos llegaba a su fina el pasado mes de junio al país otomano. Más de 100 capítulos en lo que hemos reído, llorado y emocionado y en las que hemos podido disfrutar de grandes actores y actrices que daban vida a un gran elenco que será difícil de olvidar.

Aunque en España, todavía no nos hemos despedido de Hermanos ya se acerca el final de esta historia que nos robó el corazón desde el principio.

En estos últimos capítulos parece que la suerte empieza a sonreír a los Eren: los alumnos del Ataman se han graduado y han comenzado a estudiar las carreras que soñaban, Ömer y Süsen se han comprado una casa, aunque se les resiste el casarse, Aybike y Berk ya son marido y mujer y son padres de gemelos. Orhan y Ayten han comenzado una nueva vida felices y enamorados.

Tras todos estos momentos, hay muchas y largas horas de rodaje en las que los actores y actrices de Hermanos se ha convertido en grandes amigos y ya son todos un gran familia. En estos últimos capítulos, las emociones estaban a flor de piel al ser conscientes que el final de la serie se acercaba.

Algunos de sus protagonistas lo han compartido en sus redes sociales como es el caso de Recep Usta, Berk en la ficción turca, que con varias fotografías y vídeos del rodaje ha compartido un bonito texto. "Muy buenas amistades y hermanos me he llevado en Hermanos. Este es un set para mí donde me hice viejo con Berk Özkaya", dice un extracto del mismo.

Turhan Cihan Şimşekm, Oğulcan en Hermanos, también ha compartido en redes un vídeo recopilatorio de detrás de las cámaras donde presume de equipazo. "Un gran equipo y lo hemos conseguido gracias a vosotros. Gracias a todos por no dejarme sola desde el primer día hasta el último día", ha escrito emocionado.

Yiğit Koçak también ha querido mostrar cómo han sido esos últimos días de rodaje grabando los últimos capítulos siendo Ömer Eren, el protagonista indiscutible de esta historia. "Estoy tan contento de que nos hayamos cruzado con todos vosotros de alguna manera. Pero es hora de irse..."Muchas gracias a todo el equipo, a ustedes y al público por todo. Juntos escribimos una historia maravillosa", ha escrito.

El actor, metiéndose en la piel de Ömer, ha tenido que decir adiós a dos de sus hermanos, a sus padres, pero también hemos sido testigos de su gran evolución como persona. Le hemos visto crecer, enamorase, graduarse, despedirse del gallinero...¿qué le deparará el futuro? ¿podrá casarse por fin con Süsen? ¡No te pierdas los últimos capítulos para descubrirlo!