Suzan le deja las cosas claras a Resul:"Con una persona que me cree tan poco como tú, no quiero tener una relación"

Después de que los amigos de sus hijos los pillaran hablando en la casa de verano de los Atakul, todo el mundo sabía ya que Suzan y Afik habían tenido una relación. Pero sin duda, a uno de los que más le afectó la noticia fue a Resul… ¡Él estaba decidido a pedirle matrimonio a la madre de Harika!

Desde que Resul y Suzan comenzaron a trabajar juntos, la química entre ellos era más que evidente. Por eso, Akif intentó varias veces separarlos con la ayuda de Nebahat y Ayla, aunque sin reconocer que era porque sentía celos.

Resul está muy decepcionado con Suzan por no haberle dicho que Akif y ella habían tenido una relación. ¡Además cree que siguen viéndose a escondidas! Ella intenta explicarle que esa historia es pasada y que simplemente se habían visto para hablar. ¡Pero él no la cree!

A Suzan le molesta mucho que Resul la vuelva a poner en duda y no está dispuesta a aguantar eso. “Con una persona que me cree tan poco como tú, no quiero tener una relación”, le reprocha. ¡No está dispuesta a justificarse constantemente para que confían en ella y abandona el despacho! ¿Será este el fin de una relación que pudo ser y no llegó a empezar?