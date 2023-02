Resul evita que los Eren sean expulsados del colegio: “Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”

Después de lo ocurrido con la detención de Oğulcan, varios miembros de la asociación de padres y madres del colegio Ataman piensan que la familia Eren alteran la paz del colegio y quieren una solución permanente. ¡Piden su expulsión inmediata!

Nebahat encabeza esa petición de los padres de que los hermanos Eren y sus primos abandonen el colegio. Si ya no eran de su agrado, después de que Ömer diese un puñetazo a Doruk, aunque no fuese intencionado… ¡ahora ya no quiere ni verlos!

En medio de esa reunión, Resul aparece y… ¡muestra su apoyo a los Eren! “Si les molesta la presencia de estos alumnos pueden sacar a sus hijos del colegio de inmediato”, sugiere el padre de Berk a los padres que se han quejado. ¡Nebahat no da crédito a lo que está diciendo el socio de su marido!

“Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario” defiende Resul. Gracias a su irrupción en la reunión… ¡la familia Eren se queda en el colegio! Al menos, de momento. ¿Podrán quedar si Oğulcan es declarado culpable?