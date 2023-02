¡Oğulcan, detenido!: ¡La policía se presenta en colegio tras la denuncia de la madre de Emir!

Las amenazas de la madre de Emir se han hecho realidad… ¡ha denunciado a Oğulcan! Después de que el hijo de Orhan lo empujase accidentalmente en el jardín de casa de İlknur y el joven se quedase inconsciente, su madre juró a Oğulcan que se vengaría si algo malo le pasase.

Cuando Orhan visitó el hospital descubrió el estado de salud del joven… ¡estaba en coma! Después de comunicárselo a su familia todos se preocuparon mucho, tanto por la situación de Emir como por lo que a Oğulcan le podía pasar si su familia denunciaba lo ocurrido.

Todavía preocupados por la situación, la familia Eren vuelve a clase después de lo ocurrido la noche anterior. Todos están muy nerviosos y los demás lo notan. Todo salta por los aires cuando se presenta en clase… ¡la policía! ¡Van a llevarse a Oğulcan a comisaria!

El novio de Harika no deja de llorar y suplica que no se lo lleven: “Fue un accidente, tienen que creerme”. Pero ellos solo cumplen órdenes. ¡Sus compañeros no pueden creerse la situación!

Cuando Harika lo ve se asusta mucho y le muestra su apoyo “No sé lo que ha pasado, pero no te vengas abajo, sé fuerte”. La novia de Oğulcan le asegura que no pasará nada y que pronto volverá. ¿Será así? ¿Se librará Oğulcan en la cárcel?