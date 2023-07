Ömer se arma de valor y le pregunta a Suzan sobre Ahmet: "¿Ese hombre es mi padre?"

Al escuchar el nombre de Ahmet Yilmaz en el colegio, Oğulcan enseguida recordó que así se llamaba en padre de Ömer y comenzó a investigar sobre el tema sin que su primo se enterase. Sabía que, de ser verdad, se llevaría un gran disgusto. ¡Ese hombre no se ha portado nada bien con él!

Ömer no ha tardado en escuchar ese nombre y en hacerse la misma pregunta que su primo. Después de comentarlo con Aybike, el joven ha llegado a la conclusión de que la única forma de salir de dudas era preguntándoselo a su madre biológica.

El joven Eren le comenta a Suzan que le está dando vueltas al comportamiento de la señora Sevgi con él. “Antes no me parecía sospechoso, no lo había pensado porque no creo que haya ninguna excusa para que una persona te haga un favor”.

Sin dar muchos más rodeos al asunto, Ömer la pregunta directamente a su madre biológica: “Ahmet Yilmaz… ¿Por eso es por lo que Sevgi me quiere tanto? ¿Ese hombre es mi padre?”.

Suzan se queda de piedra al escuchar la pregunta… ¿Le dirá la verdad? El propio Ahmet le advirtió hace unos días que no quería que Ömer supiese que él es su padre, pero el joven también tiene derecho a saber la verdad… ¿Qué hará Suzan?