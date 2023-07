Suzan, sin palabras ante la decisión de Ahmet: "No quiero que Ömer sepa que soy su padre"

Al ver que había estado a punto de echar del colegio a Ömer, Sevgi le contó a Ahmet que ese joven era hijo suyo. Durante muchos años se lo había callado, pero ahora se arrepiente y quiere enmendar su error ayudándolo.

Ahmet todavía no ha asimilado que tiene otro hijo y, aprovechando que hace unos días se encontró con Suzan, ha decidido quedar con ella para que le aclare si lo que le ha contado su madre es verdad o no.

Suzan se queda impactada con lo que su antiguo amor le pregunta, pero no puede negar la realidad. “En la vida se me habría pasado por la cabeza”, comenta Ahmet. Ella aprovecha la situación para echarle en cara que, cuando estuvieron juntos, él ya estaba prometido con su mujer y ella no lo sabía.

Suzan reconoce que estaba enamorada, pero Ahmet era un picaflor. De todas formas, lo que al hijo de Sevgi le preocupa es lo que va a pasar ahora. “No quiero que ese parásito se aproveche de mí ni que sepa se soy su padre”, le advierte él.

“Ömer no es como crees. Nunca se ha aprovechado de nadie”, lo defiende su madre. Y es ahí, cuando Ahmet le cuenta que le robó unos relojes. ¿Podrá seguir el hijo de Sevgi con su visa sabiendo la relación que tiene con Ömer?