Şengül se va de casa tras una fuerte discusión con Orhan: “Me has destrozado la vida"

La relación entre Orhan y Şengül tampoco está en su mejor momento… El tío de los Eren está muy enfadado con su mujer desde que descubrió que ella sabía el secreto de su sobrino y estaba agasajándole con comida solo para conseguir la fortuna de Suzan…

También afectó mucho a su relación saber que Şengül se quedó con el dinero que la madre de Harika les dio a los hermanos cuando sus padres murieron. ¿Cómo pudo hacer algo así?

Su primera discusión fue por esta razón… Orhan vendió muchos electrodomésticos para devolverles el dinero a sus sobrinos… ¡Y esto no le gustó nada a su mujer!

El matrimonio discutió, y fue ahí donde Oğulcan se enteró también del gran secreto de la familia Eren.

Şengül no pensaba quedarse quieta, y fue contando por ahí que Suzan es la madre biológica de Ömer, ¡incluida la propia Suzan! Orhan no da crédito, ¡está cansado de su mujer! Y aunque ha intentado hacerle entrar en razón en varias ocasiones no ha conseguido que cambie su forma de actuar…

A pesar de que Orhan sabe que nunca debería haberle contado el secreto a nadie, como le prometió a su hermano, Şengül tiene mucha culpa de que su sobrino se haya acabado enterando. Y el tío de los Eren no aguanta más.

Şengül mintió a su marido cuando le dijo que ella no le había contado nada a nadie... Pero Orhan sabe que fue ella. ¿Quién sino?

El matrimonio ha discutido más que nunca. “¿Es que no tienes conciencia? ¡A ti no te importa nadie!”, le ha reprochado. Orhan incluso le ha dicho que se divorciaría de ella si tuviera un poco de dinero y se irían lejos de ella.

“Me has destrozado la vida”, le ha dicho. Şengül se ha quedado completamente rota, jamás se hubiera esperado esa reacción de su marido. Ya no quiere molestar más, así que ha decidido irse de casa. ¿Cómo reaccionarán Aybike y Oğulcan cuando descubran que su madre ya no está? ¿Se habrá ido para siempre?