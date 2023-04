Doruk le promete a Ömer que guardará su secreto, a cambio de que deje el trabajo: “Esa gente es peligrosa”

Doruk siguió a Ömer después de que Asiye le confesase su preocupación por el nuevo trabajo de su hermano. Le extrañaba la gran cantidad de dinero que estaba llevando a casa y su jefe no le había dado buena espina.

El nuevo encargo que su jefe le había hecho a Ömer consistía en amenazar, agrediendo, a un hombre para que pagase su deuda. Aunque el joven Eren se negó, el mafioso le advirtió que si no lo hacía le haría gaño a su familia. Así que a Ömer no le quedó más remedio que acatar sus órdenes… ¡Y Doruk lo vio todo desde la calle!

Cuando el joven Eren termina su trabajo, va a hablar con el hijo de Akif sin que nadie lo vea. “Esos hombres extorsionan a la gente. ¿Es que no lo ves?”, le dice Doruk. Ömer intenta restarle importancia al asunto para zanjar el tema y que no le recrimine nada.

“¿Alguna vez en tu vida has pasado hambre? ¿Sabes lo que significa no tener dinero?”, le pregunta el joven Eren a Doruk antes sus ataques. “Si le pasa algo a Asiye por salirte del camino, me las pagarás”, le advierte el hijo de Akif.

Doruk incluso le ofrece dinero a Ömer para que deje ese trabajo, pero él no quiere aceptar su ayuda y le pide que no le cuente nada a su familia. “No les diré nada, a cambio de que dejes a esa gente cuanto antes”, le advierte Doruk. ¿Conseguirá Ömer dejar pronto ese trabajo?