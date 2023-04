Ömer, amenazado por su jefe, pega a un hombre y… ¡Doruk lo ve todo!

Desde que Ömer empezó en su nuevo trabajo, a Asiye le ha extrañado mucho la cantidad de dinero que su hermano estaba trayendo a casa y las confianzas que decía que su jefe le daba. ¡La pérdida de las 100.000 liras fue la gota que colmó el vaso!

Ahora que Doruk y ella han vuelvo, Asiye le ha confesado a su novio su preocupación por su hermano. ¡Teme que les esté mintiendo! Por eso, el hijo de Akif se ha prestado a seguirlo para descubrir si se ha metido en algún lío.

El jefe de Ömer lo cita delante de una tienda y Doruk lo observa desde su coche. “¿Qué estás haciendo con esa gente?”, piensa el novio de Asiye. Los mafiosos entran al negocio de forma violenta y se puede intuir que sus intenciones no son buenas.

En cuanto llega el dependiente, el jefe de Ömer le pide que lo golpee para amenazarlo por no saldar una deuda, pero él se niega. “¿Pero tú que te has creído que has venido a mirar?, le dice muy enfadado su jefe.

Finalmente, el joven Eren se ve obligado a agarrar al hombre de la tienda y a amenazarlo si no paga. ¡Y Doruk lo ve todo desde la ventana! ¿Le contará a Asiye lo que ha visto? ¿Qué hará Ömer ahora?