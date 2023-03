Berk sorprende a Aybike con un plan para los dos solos: “Quería cumplir mi promesa”

Desde que Ayla ha comenzado a trabajar en el colegio Ataman, Berk y Aybike se han visto obligados a tener más cuidado a la hora de darse muestras de cariño por los pasillos. ¡Los dos son conscientes de que Ayla no aprueba esa relación.

Berk le había prometido a Aybike que le enseñaría a jugar a los bolos en la excusión a la que iban a ir, pero como su madre también los acompañó en la salida escolar, no tuvieron tiempo para estar a solas.

Por eso, Berk ha decidido sorprender a su chica vendándole los ojos. Cuando Aybike los abre descubre… ¡Que su novio la ha llevado a la bolera! ¡Y están ellos dos solos! “Hoy no te has divertido nada, así que quería compensarte y cumplir mi promesa”, le dice Berk. ¡La joven Eren no le lo puede creer!

Los dos se dan un emotivo abrazo y, sin poder borrar las sonrisas de sus caras, dejan claro que siguen en su mejor momento. ¡Es el momento de que Berk haga de profesor particular de Aybike!

¡La joven Eren aprende muy rápido y ya es capaz de tirar casi todos los bolos de un lance! “Mi vampiro me ha enseñado”, dice Asiye. ¿Podrán seguir disfrutando de esta felicidad a espaldas de su familia?