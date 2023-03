Aybike saca su lado más romántico y sorprende a Berk con una cena por San Valentín

La pareja no está pasando por su mejor momento. Primero, Aybike se sintió decepcionada al ver que Berk le había ocultado que su madre estaba trabajando en su casa y después, durante las vacaciones, la joven no puedo evitar ponerse celosa al ver que su novio no paraba de hacerse fotos con una miga de la familia.

A pesar de todo Berk intenta estar bien con Aybike y pasar más tiempo con ella, pero ella no hace más que darle largas. Habían quedado para volver juntos del colegio cuando Berk recibe una llamada de su novia diciéndole que se ha caído y que por favor vaya a buscarla.

Berk llega muy asustado, pero es todo un juego. Aybike le tenía preparada una cena romántica por San Valentín, pero quería que fuese una sorpresa y por eso le mintió diciendo que se había caído.

La joven siempre ha presumido de no gustarle ni las flores, ni los osos de peluche, ni San Valentín... pero parece que está vez no ha podido resistirse. ¡Quería demostrarle a su novio lo mucho que le quiere!

“Me encanta tu forma de ser”, le dice Berk al quedarse casi sin palabras al ver todo lo que Aybike le ha preparado... ¡Hasta una tarta de corazón incluida! ¡Momentazo!