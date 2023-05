Berk, decepcionado con Aybike al ver que no da la cara por él... ¿descubrirá que Emir la está chantajeando?

Emir amenazó a Aybike y a sus amigas con denunciarlas a la policía si no hacían todo lo que él les pedía. Las chicas habían empujado su coche sin querer y Emir casi se ahora en un lago. ¡Pero por suerte todo se quedó en un susto!

Sin embargo, la maldad del joven parece no tener límites y ahora pretende enemistar a sus compañeras con sus novios. Ha obligado a Aybike a robar un examen y… ¡A meterlo en la mochila de Berk! Cuando el profesor lo encontró allí, el joven intentó defenderse y dijo que era imposible que lo hubiese robado porque había estado toda la mañana estudiando con su novia. ¡Pero ella no apoyó su versión y sembró la duda sobre él!

Berk no entiende la actitud de su novia y le pide explicaciones al terminar la clase: “¿Cómo has podido decir semejante cosa?”. Ella, avergonzada, intenta justificarse diciendo que no era su intención decir nada malo. ¡Se encuentra entre la espada y la pared!

A pesar de que Aybike le asegura que no quería inculparlo, él sigue sin asimilar lo que su novia acaba de hacerle… ¡Y se marcha enfadado! Para colmo, el director aparece muy enfadado y le pide a Doruk y Asiye que acudan a la sala de radio. ¡Parece que Emir también ha hecho allí de las suyas! ¿Hasta cuándo durará esta situación?