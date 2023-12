Ayla se la juega a Gönül: “Me parece una venganza de lo más justa”

Gracias a que Gönül le contó que Ayla estaba detrás de la estafa del negocio de los aceites de oliva, Sengül pudo recuperar su casa. ¡Amenazó con denunciar a la madre de Berk a la policía si no llegaban a un acuerdo!

Ayla no sabía cómo Sengül se había enterado de lo que había hecho y por eso se quedó de piedra al descubrir que Gönül la había traicionado. La madre de Berk había confiado en ella y esta puñalada era algo que no iba a pasar por alto.

Gönül se ha llevado un gran disgusto al descubrir que la instalación eléctrica de su restaurante es ilegal. Unos hombres se han presentado en su local para comprobarlo y le han cerrado su negocio hasta nueva orden. “¡Esta es la forma que tengo de ganarme la vida!”, grita la madre de Afra intentando que se compadezcan de ella.

En ese momento, Ayla aparece y se sienta regodeándose en una de las mesas de la terraza. “Usted me delató ante Sengül, así que yo la he delatado a usted. Me parece una venganza de lo más justa”, explica la madre de Berk.

Gönül apenas puede responderle… ¡está destrozada! Además, Ayla le recalca que su plan para recuperar a Orhan era absurdo y que nunca iba a funcionar. ¿Levantará la cabeza la madre de Afra?