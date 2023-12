Sengül se enfrenta a Ayla al descubrir que ha sido ella quien la ha estafado: "Lo vas a pagar muy caro"

Gönül le propuso a Orhan que le contaría quien estaba detrás de la estafa que ha provocado que los Eren se queden sin casa con una condición: que vuelva con ella.

Orhan le dijo que no, pero desesperado al ver que no encuentro ninguna solución para volver a tener casa, le acepta la proposición de su ex solo por su familia.

La madre de Afra, entonces, llama a Sengül para cumplir su parte del trato. La tía de los Eren le dice que detrás de su gran estafa está la madre de Afra.

Sengül se presenta en su cara echa una furia y le dice que Gönül se lo ha contado todo: “Eres una timadora. La ex de Orhan le dice que va a llamar a la policía para que el resto de sus días los pase en la cárcel, pero Ayla le dice que tiene una oferta de la que no podrá resistirse. ¿Aceptará?