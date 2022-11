Asiye, al límite, le deja las cosas claras a Doruk y le da una bofetada: “Eres asqueroso”

Todos han ido al cumpleaños de Süsen y Asiye y Doruk no paran de mirarse, aunque no se dirigen la palabra.

La joven decide ir a hablar con Kaan ya que tiene muchas cosas en común con él, pero él la evita y se muestra muy distante con ella.

Asiye le pregunta si le pasa algo con ella y el joven le responde que Doruk ha hablado con él para decirle que no quiere que se acerque a Asiye: “Me ha dicho que es tu novio”.

La joven, sin poder creérselo, va a hablar con Doruk para dejarle las cosas claras: “Soy yo la que decido con quién quiero hablar y con quien no”.

Asiye le dice que no es su novio y que, aunque lo fuera, no tiene ningún derecho para decir nada que tenga que ver con ella.

Doruk le dice Asiye si lo que pasa es que le gusta Kaan. El joven pierde los papeles y le dice que no entiende cómo puede ir detrás de Kaan cuando acaban de romper: “¿Alguna vez me has querido?”

Asiye, muy dolida, y le da un bofetón y se va de allí muy enfadada: “Eres asqueroso, Doruk”.

¿Podrán solucionar sus diferencias?