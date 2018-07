Las fotos del capítulo 28

GRAN HOTEL | AVANCE EN FOTOS DEL CAPÍTULO 28

En el próximo capítulo veremos que el Gran Hotel no pasa por el mejor de sus momentos. Después de que Diego haya firmado su venta, todo parece indicar que el establecimiento cerrará sus puertas al público, algo que Dña. Teresa no está dispuesta a permitir mientras tenga una sola oportunidad de recuperar el control del hotel. Esa oportunidad es Javier, a quien no duda en presionar para que se case cuanto antes con Laura, ahora que sabe que es millonaria.