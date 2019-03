La venganza de Teresa

La venganza se sirve en plato frío, y eso tuvo que pensar Teresa para ser capaz de tragarse el dolor por la traición de Álma y Álvaro y darles de su misma medicina.

Después de fotografiarles liándose en la despedida de Fer, Teresa distribuye las fotos por todo el colegio provocando la ira de Alma.

"¿Qué tal mis condones de fresa?, siento lo del agujerito, espero que no os jodiera mucho la noche."

Harta de tener la imagen de mosquita muerta, Teresa ha sido capaz de plantarle cara a sus problemas. "Me das asco, no me vuelvas a dirigir la palabra en tu vida", le dice a Álvaro. " Y tu bonita, prepárate para el año que te espera", refiriéndose a Alma.

Tendremos que esperar a ver como se desarrolla esta trama en la siguiente temporada.

¿Qué os parece el giro que ha dado Teresa?