Mejores momentos | Capítulo 22

¡Misión conseguida! Laura consigue presentar el caso de corrupción de la policía en Oramas en el cuartel general

Gracias a su insistencia, la mujer ha conseguido hablar con la comandante jefa y le ha dado todos los documentos con las pruebas del caso.

Nada ni nadie es capaz de parar a Laura. Tras reunir toda la información sobre los casos de corrupción de Méndez en Oramas, la mujer se ha dirigido al cuartel general para hablar con la comandante Serrano, que goza de tener una fama de persona justa y limpia.

Al principio parecía misión imposible reunirse con la comandante, pero la abogada le ha sido clara: “Es por la corrupción de uno de ustedes”. Nada más escuchar eso, Serrano le ha dado un minuto a la mujer para que se explicase.

Laura ha ido al grano: se trata del general Méndez, el encargado del cuartel de Oramas, y mano derecha de Octavio Oramas, dueño del pueblo. A continuación, ha adjuntado una carpeta con todos los datos, y la comandante le ha asegurado que estudiará el caso con detenimiento.

Esto podría ser un nuevo paso para cambiar el rumbo de las cosas y por fin empezar a hacer justicia por todas las trampas que le ha tendido Octavio Oramas. ¿Funcionará?

Julia le confiesa a Carmen que está enamorada de David… ¿cómo reaccionará?

