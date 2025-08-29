Antena 3 LogoAntena3
“Estoy a punto de parar el programa”: la situación límite de Jorge Fernández en La ruleta

La ruleta

Jorge Fernández a punto de parar la ruleta por el despiste de los concursantes

El presentador no daba crédito a la concatenación de errores que iban acumulando los concursantes en La ruleta.

Arancha Mela
Publicado:

Un despiste de los concursantes en pleno panel con crono ha provocado la tensión máxima en La ruleta. Jorge Fernández llegó a exclamar que estaba a punto de detener el programa.

La situación dejó sin palabras al presentador y a Joaquín Padilla. Nadie esperaba que un panel aparentemente sencillo terminara convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los participantes.

