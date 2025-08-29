Publicidad
La ruleta
Jorge Fernández a punto de parar la ruleta por el despiste de los concursantes
El presentador no daba crédito a la concatenación de errores que iban acumulando los concursantes en La ruleta.
Un despiste de los concursantes en pleno panel con crono ha provocado la tensión máxima en La ruleta. Jorge Fernández llegó a exclamar que estaba a punto de detener el programa.
La situación dejó sin palabras al presentador y a Joaquín Padilla. Nadie esperaba que un panel aparentemente sencillo terminara convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los participantes.