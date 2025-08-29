Pilar Vidal apunta las posibles causas de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales han anunciado el fin de su matrimonio después de más de una década. El DJ confesó en su día haber superado problemas de adicciones, aunque nunca ingresó en un centro.

Pilar Vidal, en Y ahora Sonsoles, sostiene que Irene habría soportado muchas dificultades. La colaboradora alude a rumores de infidelidad y a la falta de transparencia de Kiko como factores determinantes.