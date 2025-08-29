Publicidad
La Voz
Eva González demuestra que conoce a la perfección a los coaches de La Voz en un divertido reto
La presentadora se prepara para la nueva temporada de La Voz en Antena 3 adivinando las voces distorsionadas de los coaches, un desafío que superó con humor y complicidad.
Eva González ha calentado motores para el estreno de La Voz enfrentándose a un reto muy especial: reconocer las voces de Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika pese a estar distorsionadas.
Con complicidad y risas, la presentadora acertó casi todas, recordando momentos vividos con los artistas. Eva confesó que los identifica más por lo que dicen que por el tono de su voz.