María Parrado estrena gafas tras descubrir un problema de visión gracias a Pasapalabra
La cantante ha confesado que veía borroso en sus anteriores visitas al programa y ha solucionado el problema con un nuevo look que ha dado pie a una divertida conversación.
María Parrado ha regresado a Pasapalabra por tercera vez y ha estrenado gafas tras darse cuenta de que veía mal de lejos. La experiencia anterior en el plató le hizo notar el problema.
Roberto Leal ha bromeado sobre la situación y Melani Olivares ha contado que también tiene miopía. La charla ha terminado con risas y un piropo inesperado al presentador.