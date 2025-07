El brindis envenenado de César a Octavio: irrumpe en su cumpleaños para llamarle corrupto

Octavio Oramas ha celebrado su cumpleaños de una manera muy especial: el empresario se ha reunido en su casa con su familia, amigos y socios.

Está de celebración a pesar de que uno de sus últimos proyectos ha salido mal cuando David, su hijo, vendió sin su consentimiento un terreno que Octavio tenía reservado para un complejo deportivo de golf.

A su fiesta de cumpleaños se ha unido alguien inesperado: César, el joven mexicano que le compró los terrenos a David, pues en ellos está la casa de sus abuelos, y pretende arreglarla y hacerla habitable para tramar su venganza: quiere acabar, precisamente, con el protagonista de esta fiesta, Octavio Oramas.

César no se ha andado con rodeos y, golpeando su copa para que los invitados le presten atención, ha compartido un brindis envenenado hacia el gran empresario: le ha llamado corrupto frente a sus socios, destapando su jugada para recalificar esos terrenos y aumentar su valor.

Octavio no quiere armar un escándalo y deja que César se vaya, no sin antes una amenaza: “Espero que no se te atragante”, le desea con ironía el empresario tras su brindis.

Amanda sigue a César dentro de la mansión, ella no entiende la actitud del mexicano. “No es contigo, es con tu padre”, le tranquiliza él, pero Amanda le dice que si va contra Octavio, también va contra ella.

Pero la llegada de Álvaro lo dinamita todo: ebrio, se encara con César y le pide de malas maneras que se marche de la mansión, con empujones incluidos. Pero el mexicano no se deja mangonear y le da de su propia medicina. ¡Le ha tumbado de un golpe! ¿Cómo se tomará Amanda este ataque de César a su padre y su, por ahora, pareja?