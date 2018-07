Peter Vives: "Marcus Logan pondrá su vida en peligro por sus ideales"

El actor Peter Vives es Marcus Logan en 'El tiempo entre costuras' un "periodista envuelto en una trama de espionaje que llega a Tánger por un chantaje con Sira y Rosalinda".

Peter nos ha hablado de como es su personaje "es todo lo que yo no soy, es un chulo, y seguro de si mismo que pone en su vida en riesgo por sus ideales. Además es un caballero porque no falta nunca al respeto". Nos confiesa que no se parecen mucho.

Nos ha contado también que el rodaje en Marruecos está siendo muy interesante "porque por suerte nos podemos tomar el rodaje con más calma".

No te pierdas el lunes el estreno de 'El tiempo entre costuras' a las 22:30 horas en Antena 3.