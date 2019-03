MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2.040

Antolina reprocha a Isaac sus constantes rechazos, pero Isaac no consigue darle a su esposa lo que le pide:"Por más que lo intento no me sale amarte". Antolina estalla en furia y celos hacia Elsa y los amigos de Isaac: "La odio tanto, y a Matías y Marcela por alardear ser la pareja ideal". Antolina no aguanta más, está harta de ser infeliz por lo injusta que es su vida.