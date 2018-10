MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.939

Matías no está dispuesto a pasar ni un solo día más sin tener noticias de sus padres. Visita La Casona para encontrarse con María y Raimundo y comunicarles su decisión: "Me voy a París a buscarles". María y Raimundo intentan tranquilizarle y le prometen que están haciendo todo lo posible por solucionar el problema. "No va a aguantar mucho más, así que tenemos que darnos prisa", afirma Raimundo.