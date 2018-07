Lucas intentará integrarse en la sociedad alemana haciendo amigos

EL MIÉRCOLES, A LAS 22:30 HORAS, 'BUSCANDO EL NORTE' EN ANTENA 3

Desde que llegó a Berlín, Lucas no consigue adaptarse a las costumbres alemanas y su mujer, Flor, mucho más integrada que él en el día a día alemán, no para de echarselo en cara. Por ello, en sus intentos de empatizar con el país de acogida, hará todo lo que esté en sus manos para meterse en el bolsillo a los alemanes. El miércoles, a las 22:30 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de 'Buscando el norte' en Antena 3.