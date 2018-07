Un 'Salvaconsejo': en Berlín se recicla mucho

Mi amigo Salva me ha hecho el favor de grabarse un vídeo contándonos una de las grandes cosas de esta ciudad: el reciclaje. Si venís a Berlín tenéis que acostumbraros a reciclar, aquí si no reciclas no eres nadie. De hecho la gente bebe por la calle mientras camina y deja los cascos en sus contenedores o en la calle (vosotros pensaréis que guarros e incívicos estos alemanes, pero no!), lo hacen para que la gente sin recursos los coja y los lleve a máquinas especiales para reciclar, donde se mete la botella y te dan un ticket con algo de dinero para comprar en el super lo que puedas o quieras. ¡Boom! Bueno, no os asustéis si al final del vídeo Salva se pasa de la raya (me pide que si alguna está interesada por él escriba a través de este blog).