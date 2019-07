Investigan un asesinato en el primer capítulo de 'Big Little Lies'

La autopsia confirma la causa de la muerte: pelvis rota y una fractura en la base del cráneo.

Jane Chapman se cruza con Madeline Mackenzie de camino al primer día de colegio de Ziggy que compartirá clase con Chloe Mackenzie

Conocemos al matrimonio aparentemente perfecto entre Celeste y Perry, se comen a besos y se llenan de caricias. Sus gemelos son Max y Josh, unos pequeños traviesos y con mucha energía.

Primer día de colegio en Monterrey

Madeline le presenta a Jane el resto de madres: a Renata Klein (Laura Dern) y su hija Amabella, trabaja en la Junta de PayPal y presume de ello: "En qué estaba pensando al añadir una cosa nueva a mi vida"; a Celeste, la mejor amiga de Madeline. Además, coinciden con Nathan y Bonnie y su hija Skye.

Madeline pone al día a Jane sobre su anterior matrimonio con Nathan y la relación actual con Bonnie. Jane les devela a ella y a Celeste que no tiene "ni marido, ni pareja".

Todas las madres de Monterrey acuden al colegio para recoger a sus hijos tras el primer día de clases. "Parece tan contento", se alegra Jane al ver a Ziggy que le cuenta que ya ha hecho amigos. Celeste recoge a sus gemelos a los que ha echado mucho de menos. Madeline, por su parte, no encuentra a Chloe: "Estará haciendo contactos". Y Bonnie intenta hablar con ella cuando Chloe aparece.

Renata amenaza a Ziggy en su primer día de colegio

La profesora les reúne a todos porque alguien le ha hecho daño a Amabella, hija de Renata, y quiere que el culpable lo admita delante del resto: "Si lo hacemos debemos pedir perdón". Renata no va a permitir que el asunto quede así y su hija termina señalando a Ziggy delante de todos provocando un conflicto entre las madres: "Ha intentado ahogarme".

Descubrimos cómo es la familia formada por Madeline, Ed, Chloe y Abigail. Madeline está completamente enamorada de Ed, pero profundamente dolida por su ex, Nathan.

Renata le cuenta a su marido Gordon que no cae bien entre las madres del colegio y está preocupada: "Tendrías que haber visto cómo me han mirado hoy".

La madre de Jane no entiende la mudanza de su hija a Monterrey y discuten por teléfono. Finalmente, Jane recapacita y vuelve a llamarla: "Te quiero". Ziggy está preocupado por lo ocurrido en el colegio con su compañera Amabella y su madre Renata y vuelve a decir que él no fue: "¿Voy a tener amigos?".

Celeste, a Perry: "Quítame la mano de encima"

Celeste, Perry y sus gemelos, Max y Josh, aparentan ser la familiar perfecta en Monterrey. Max y Josh le confiesan a su padre que en el colegio le han hecho daño a una niña, pero Celeste prefiere no hacer caso y sigue creyendo que no tiene que ver con Amabella. Perry, por su parte, cree que sus hijos no deberían acercarse a Ziggy tras lo ocurrido con la hija de Renata. Y tras su diferencia de opiniones, protagonizan un tenso enfrentamiento.

Tras una cena llena de altibajos, Abigail y Chloe le muestran su apoyo a su madre, Madeline.

"Estamos tratando este caso como un homicidio, aunque aún no tenemos sospechoso. Creemos haber hablado con la persona o personas implicadas", asegura Harper Stimson en rueda de prensa.