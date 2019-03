MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1554

Luisita habla con su abuelo sobre Amelia y el desprecio que recibe de su padre, Luisita no se atreve a contarle las razones hasta que estalla porque ya no puede seguir ocultándole a Pelayo su gran secreto. Luisita teme que su abuelo la rechace, pero Pelayo agradece su valentía: "As mí solo me parece mal los matrimonios de conveniencia donde no existe el amor"