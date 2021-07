Manolita hace frente a Ángela y sus perversas manipulaciones: “¿Cómo has podido ser cómplice del monstruo del coronel?”

Con Anabel en la cárcel, Manolita sabe que Beltrán está detrás de todo, pero alguien ha tenido que contarle todo al coronel, por lo que Sanabria comienza con su amigo Quintero a descartar opciones.

Manolita llega a la conclusión de que Ángela ha estado espiando para Martín-Cuesta, y se enfrenta a ella en plena plaza. Sanabria está harta de mentiras, de juegos y las perversas manipulaciones de Calatrava.

Manolita ha calado a Ángela, quien no aguanta más los múltiples ataques y le confiesa a Sanabria que no ha recibido nada a cambio, que el coronel no le ha pagado nada por haber sido su espía.

Intentar jugar en ambos bandos le ha salido muy caro a Ángela: se ha ganado el desprecio tanto de Beltrán como de Manolita, y no tiene a nadie más en el barrio a quien pedir ayuda.

