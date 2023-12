Malena se derrumba ante la tumba de Mario después de descubrir que es su padre: "Me has faltado siempre"

Después de saber que Lola y Mario son sus verdaderos padres, Malena ha buscado refugio en Curro y le ha pedido que la lleve a Alicante, en concreto al cementerio. Allí, frente a la tumba de su padre biológico, la joven se ha derrumbado por completo.

Entre lágrimas, la pequeña de los Quevedo ha compartido su dolor. "Toda la vida he crecido bajo su sombra. Nunca lo conocí, pero siempre me ha acompañado”, ha dicho mientras ha decidido compartir con Curro la confesión de Lola.

Mientras Malena intentaba asimilar que Mario es su padre y no su hermano, como siempre le han dicho, ha lamentado el engaño de su familia: "Si no fuera por la leucemia, no me habría enterado de nada".

En ese momento, Malena le ha dedicado unas palabras a su padre, expresando cuánto lo ha echado de menos. “Me has faltado siempre", ha confesado mientras miraba la tumba de Mario.