Amar es para siempre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1472

Gabriel no va a dejar que su madre se salga con la suya y Natalia no vuelva a trabajar en el hotel por la trampa que le puso. Ha hablado con la policía y ha conseguido aclarar lo sucedido. El responsable del robo era un cliente que no estaba satisfecho con el trato de Natalia, por eso intentó incriminarla en el robo. Gabriel se lo comunica a Domingo y le pide que reúna a todos los trabajadores para informarles. Además, le deja claro que Natalia volverá a su puesto de trabajo inmediatamente.