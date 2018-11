MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1477

La conversación que mantuvieron Jesús y Gabriel no ha servido de nada porque el trabajador ha robado la llave maestra del hotel paralizando las labores de limpieza. Domingo no puede creer que Jesús siga complicando las cosas, a pesar de haberle aconsejado que parase. Gabriel está cansado de que no le haga caso y toma una decisión drástica: despedirle.