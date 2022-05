El duro desplante de Uriarte a Manolita: “Yo no soy don Germán”

Durante el primer encuentro con los empleados de Garlo, Uriarte mostró su cara más amable, pero por poco tiempo.

Todos saben que el hombre y don Germán tuvieron grandes roces, pero Manolita, muy preocupada por la situación, tomó como referencia las palabras de Pelayo: la gente cambia.

La empleada de Garlo, tras la charla con su suegro, estaba dispuesta a darle un voto de confianza y acercarlo al día a día de la empresa pero, para su sorpresa, se ha llevado un gran disgusto.

El verdadero padre de Raúl le ha hecho un feo desplante y le ha advertido para que no vuelva a ocurrir. “¿Usted cree que no tengo otra cosa más importante de la que preocuparme? Yo no soy don Germán. Si no se siente capaz de tomar decisiones, buscaremos a alguien”, le ha dicho.

Los demás empleados, tras la reprimenda de Uriarte, se han quedado anonadados. ¡Esta es su verdadera cara! Sin duda, son malas noticias para Garlo.