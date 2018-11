MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1478

El despido de Jesús ha afectado mucho a Domingo que ya le considera como si fuera su propio hijo. Por eso acude a Ascensión para intentar que le readmitan en el hotel. Ascensión considera que el despido ha sido una buena decisión de Gabriel y no va a hacer nada para cambiar la situación. Domingo no piensa quedarse de brazos cruzados y chantajea a Ascensión: "Si no readmiten a Jesús, sacaré a la luz los trapos sucios de esta familia". ¿Conseguirá de esta forma recuperar el trabajo de su amigo?